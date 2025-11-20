'Ospedaletti Insieme', il parcheggio comunale nel mirino: “Gestione inefficiente e condizioni indecorose”

Nuova denuncia da parte del gruppo consiliare 'Ospedaletti Insieme' sulla gestione del parcheggio comunale, acquistato con enfasi dall’amministrazione e presentato come un importante risultato politico. Secondo i consiglieri, la struttura continua a mostrare gravi criticità, frutto di una gestione “senza visione, controllo e responsabilità”.

Durante un recente sopralluogo, il gruppo ha rilevato una situazione paradossale: il primo piano, regolarmente aperto al pubblico, era completamente al buio; il secondo piano, chiuso per allagamento, risultava invece interamente illuminato. “Un vero capolavoro di inefficienza”, si legge nella nota. A complicare il quadro, l’attesa per la decisione dell’Agenzia delle Entrate sull’avviso di accertamento pendente presso la Giustizia Tributaria. Nel frattempo, i cittadini si trovano a fare i conti con un servizio pubblico che, secondo Ospedaletti Insieme, “non è né sicuro né operativo, né all’altezza delle necessità della comunità”.

“È inaccettabile – conclude il gruppo – che ogni intervento dell’amministrazione si trasformi nell’ennesima opera che affoga nella propria incapacità.”