Bordighera: incendio all'ecoisola sul lungomare Argentina vicino all'hotel Parigi, scoperto il responsabile

E’ stato identificato il responsabile dell’incendio che ha distrutto l’ecoisola sul lungomare Argentina e sono attualmente in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del reato.

“Desidero ringraziare il Comando di Polizia Locale e la Compagnia Carabinieri di Bordighera – evidenzia il sindaco Vittorio Ingenito - per aver condotto in modo esemplare le indagini, anche con l’ausilio del sistema di videosorveglianza che, ormai diffuso capillarmente sul territorio, dà un contributo determinante per individuare chiunque commetta azioni illegali, danneggiamenti e atti di inciviltà”.

L’isola ecologica è stata incendiata nei giorni scorsi, nei pressi del parcheggio vicino all'hotel Parigi e ai giardinetti per bambini sul lungomare, a Bordighera. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco che hanno così spento l'incendio divampato tra i bidoni della raccolta differenziata.