Sanremo: confermate nuove aliquote Imu per terreni agricoli e alloggi sociali

Confermate le variazioni per l'aliquota Imu anticipate nelle scorse settimane a Sanremo: la commisisone finanze ha infatti approvato due importanti cambiamenti in materia, che riguardano i terreni agricoli e gli alloggi sociali.

Per quanto riguarda la prima aliquota, quella sulle zone agricole, si è deciso di ridurla da 0,76 % a 0,66%, con l’obiettivo di sostenere il comparto agricolo per valorizzare il lavoro delle imprese e dei coltivatori diretti, andando a uniformare la quota da veersare a quello che è lo standard previsto dal ministero. Altro cambiamento sostanziale riguarderà invece gli immobili destinati ad alloggi sociali: già durante il 2025 si era deciso di ridurla, passando dallo 0,66% allo 0,56%. Con la fine del 2025, la decisione sarà invece quella di abolire completamente il tributo, in modo tale anche da favorire gli investimenti sugli immobili.

La passa passerà ora al consiglio comunale di lunedì 24 novembre, dove la pratica dovrà essere approvata insieme a quella sul bilancio consolidato.