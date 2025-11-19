Giovedì presidio Spi-Cgil a Imperia contro la Legge di Bilancio: “Meno spese militari, più cura, welfare pubblico”

Si svolge giovedì prossimo alle 10, di fronte alla Prefettura di Imperia, un presidio organizzato dal sindacato Spi-Cgil della nostra provincia contro la Legge di bilancio.

“Mentre il Governo investe nelle armi – sottolinea il sindacato provinciale – noi chiediamo cura per le persone”. Secondo l Spi-Cgil, infatti, la Legge di Bilancio aumenta la spesa militare e taglia quella sociale: “Meno risorse per la sanità, per le persone anziane e non autosufficienti mentre vengono investiti soldi nelle armi con meno dignità per chi ha bisogno di assistenza”.

Il sindacato dei pensionati della Cgil ribadirà i concetti più volte espressi: “Il diritto alla salute non è un lusso e la sanità pubblica non può più aspettare. Le Rsa devono cambiare e l’indennità di accompagnamento non basta più. Si deve creare un welfare pubblico che non casa sulle spalle delle donne perché essere non autosufficienti non è una colpa”