A Lione l’evento conclusivo di “Alcotraité”: Liguria capofila nella cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia

Si è svolto oggi a Lione l’evento conclusivo di “Alcotraité - La voce dei territori Alcotra per il Trattato del Quirinale”, progetto del Programma Interreg Francia–Italia Alcotra 2021-2027, coordinato da Regione Liguria in qualità di capofila. L’iniziativa ha rappresentato un momento chiave per consolidare la collaborazione tra i territori di frontiera e per portare avanti le ambizioni del Trattato del Quirinale in tema di cooperazione transfrontaliera.

“È un grande piacere essere oggi qui a Lione per l’evento conclusivo del progetto Alcotraité – dichiara il consigliere delegato allo Sviluppo Economico della Regione Liguria, Alessio Piana –. Questo progetto è stata l’occasione per una stretta collaborazione tra le cinque Regioni del Programma Alcotra e la MOT, la Missione Operativa Transfrontaliera. Sono stati anni cruciali per rafforzare i nostri legami e per lavorare con un obiettivo condiviso: trovare soluzioni ai problemi degli abitanti delle nostre aree di frontiera”.

Il progetto Alcotraité, con un budget di 500 mila euro – di cui oltre 116 mila destinati alla Liguria – ha affrontato le principali sfide dei territori transfrontalieri, concentrandosi su sanità, trasporti, biodiversità e risorse idriche. Uno dei risultati centrali è stato il “Quaderno delle competenze”, un documento che analizza ostacoli, confronta gli ambiti di intervento e delinea prospettive per il superamento delle criticità emerse. Il lavoro realizzato ha contribuito a rafforzare la governance multilivello tra Italia e Francia, in vista della futura programmazione 2028-2034.

Piana ha sottolineato anche i primi risultati concreti della cooperazione: “La cooperazione ha l’ambizione di incidere sulle politiche dei singoli Stati per il superamento degli ostacoli delle zone di frontiera. Un esempio di rinnovata attenzione è la recente inaugurazione a Ventimiglia dei treni da 3000 volt: il primo passo verso una linea senza interruzioni per chi fruisce del servizio di trasporto tra Italia e Francia”.

Nel pomeriggio, sempre a Lione, è stato presentato ufficialmente “Alcotraité 2 Trasporti”, nuovo progetto dedicato alla governance transfrontaliera della mobilità tra Italia e Francia. All’incontro ha preso parte anche il Sindaco di Ventimiglia, on. Flavio Di Muro. L’iniziativa, che avrà una durata di 36 mesi, vede ancora una volta Regione Liguria come capofila e dispone di un budget complessivo di 1,74 milioni di euro, di cui 423 mila euro destinati alla Liguria.

L’obiettivo della nuova progettualità è ambizioso: costruire un coordinamento stabile della mobilità interregionale nell’area Alcotra, favorire una migliore integrazione delle reti di trasporto transfrontaliere e contribuire alla rimozione di ostacoli normativi, linguistici e istituzionali che ancora oggi limitano la continuità dei collegamenti tra i due Paesi.

Con la chiusura di Alcotraité e l’avvio ufficiale della seconda fase dedicata ai trasporti, si apre una nuova stagione di cooperazione tra i territori di confine, con l’obiettivo di rendere l’area Alcotra un modello di integrazione e sviluppo sostenibile.