Veicolo in fiamme in autostrada, coda di due chilometri tra Sanremo e Arma di Taggia (Foto)

Veicolo in fiamme in autostrada. E' successo nella mattinata odierna sull'A10, all'altezza del km 130, nei pressi della galleria Armea vicino all'uscita di Arma di Taggia, in direzione Genova.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, che hanno spento le fiamme prima che si potessero divampare all'abitacolo, la polizia stradale, che ha veicolato il traffico, un carroattrezzi e personale di Autostrade.

Si è così formata una coda di due chilometri tra lo svincolo di Sanremo Ovest e lo svincolo di Arma di Taggia in direzione Italia.