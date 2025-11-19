 / Cronaca

Cronaca | 19 novembre 2025, 12:44

Veicolo in fiamme in autostrada, coda di due chilometri tra Sanremo e Arma di Taggia (Foto)

Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale, carroattrezzi e personale di Autostrade

Veicolo in fiamme in autostrada. E' successo nella mattinata odierna sull'A10, all'altezza del km 130, nei pressi della galleria Armea vicino all'uscita di Arma di Taggia, in direzione Genova.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, che hanno spento le fiamme prima che si potessero divampare all'abitacolo, la polizia stradale, che ha veicolato il traffico, un carroattrezzi e personale di Autostrade.

Si è così formata una coda di due chilometri tra lo svincolo di Sanremo Ovest e lo svincolo di Arma di Taggia in direzione Italia.

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium