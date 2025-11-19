Vallecrosia, divelta una fontana: atto vandalico sul lungomare (Foto)

Vandalizzata una fontana nei pressi dei giardinetti sul lungomare di Vallecrosia. E' stata divelta da ignoti nella serata di ieri.
Una cittadina, accortasi dell'atto vandalico, ha così contattato il vicesindaco Cristian Quesada che è immediatamente intervenuto sul posto per verificare il danno. "Una signora che abita in quella zona mi ha chiamato e così sono andato subito a vedere perché usciva tanta acqua" - racconta il vicesindaco Cristian Quesada - "Ho così cercato di chiuderla per evitare un ingente spreco d’acqua".
Amministrazione comunale e cittadini sperano che il responsabile venga individuato al più presto. "Domani la ripariamo" - sottolinea Quesada - "Intanto, al momento, l'abbiamo messa in sicurezza chiudendo l'area in cui si trovava".