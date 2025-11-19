Vallecrosia, divelta una fontana: atto vandalico sul lungomare (Foto)

Una cittadina, accortasi dell'atto vandalico, ha così contattato il vicesindaco Cristian Quesada che è immediatamente intervenuto sul posto per verificare il danno. "Una signora che abita in quella zona mi ha chiamato e così sono andato subito a vedere perché usciva tanta acqua" - racconta il vicesindaco Cristian Quesada - "Ho così cercato di chiuderla per evitare un ingente spreco d’acqua".

Amministrazione comunale e cittadini sperano che il responsabile venga individuato al più presto. "Domani la ripariamo" - sottolinea Quesada - "Intanto, al momento, l'abbiamo messa in sicurezza chiudendo l'area in cui si trovava".