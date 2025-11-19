Ventimiglia: scuola aperta oggi agli studenti delle Secondarie per conoscere il Corso Geometri–CAT

La scuola di Ventimiglia apre oggi le sue porte nel pomeriggio per presentare il Corso Geometri – CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie. Docenti e alunni del percorso Geometri accoglieranno i visitatori con una serie di laboratori pratici e dimostrativi che permetteranno di sperimentare in prima persona le attività tipiche del corso.

Durante l’open day sarà possibile disegnare in 2D e 3D con software professionali, far volare un drone, provare l’esperienza immersiva della realtà virtuale, nonché partecipare a esercitazioni di rilievo e misurazione di spazi interni ed esterni. Il diploma CAT offre competenze trasversali nel settore dell’edilizia: dalla progettazione alla conoscenza dei materiali, dalla sicurezza alla stima immobiliare, fino ai temi dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. Gli studenti del corso approfondiscono la rappresentazione grafica, il rilievo topografico, la valutazione di terreni e fabbricati e i principali aspetti legati ai diritti reali.

Gli open day rappresentano un’occasione preziosa per conoscere da vicino ambienti, laboratori e attività, favorendo una scelta consapevole della scuola superiore. Per chi non potrà partecipare oggi, l’appuntamento si rinnova sabato prossimo, quando la scuola replicherà l’iniziativa con un open day a giornata intera, ricco di attività e laboratori, dalle 9 alle 18.