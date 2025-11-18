Il Kids Tour dell’AS Monaco arriva a Badalucco: sabato pomeriggio tra giochi, premi e realtà virtuale

Sabato 22 novembre, dalle 14.00 alle 17.00, il Kids Tour, programma itinerante dell'AS Monaco, sarà presente a Badalucco. Il Kids Tour è un programma itinerante attraverso il quale l'AS Monaco, durante tutta la stagione, incontra i giovani di tutto il territorio azzurro a bordo di un camion mobile, portando con sé tutto l'universo Rosso & Bianco. Il Kids Tour dell'AS Monaco è stato lanciato tre stagioni fa e ha visitato oltre 70 comuni, incontrando più di 11.000 bambini.

Numerose attività saranno proposte, tra cui:

- Bersaglio gigante gonfiabile

- Incontro con la mascotte Bouba

- Quiz sull'AS Monaco

- Immersione nel cuore dello Stadio Louis-II grazie ai visori di realtà virtuale

- Partite di FC 26 su Playstation 5

Ci saranno premi in palio, tra cui una maglia autografata e inviti per le partite allo Stadio Louis-II, mentre gadget saranno offerti a tutti i partecipanti.



Per saperne di più cliccare questo link