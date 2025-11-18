 / Eventi

Eventi | 18 novembre 2025, 12:46

Il Kids Tour dell’AS Monaco arriva a Badalucco: sabato pomeriggio tra giochi, premi e realtà virtuale

Dalle 14 alle 17 attività gratuite per bambini con quiz, videogiochi, mascotte e gadget per tutti

Sabato 22 novembre, dalle 14.00 alle 17.00, il Kids Tour, programma itinerante dell'AS Monaco, sarà presente a Badalucco. Il Kids Tour è un programma itinerante attraverso il quale l'AS Monaco, durante tutta la stagione, incontra i giovani di tutto il territorio azzurro a bordo di un camion mobile, portando con sé tutto l'universo Rosso & Bianco. Il Kids Tour dell'AS Monaco è stato lanciato tre stagioni fa e ha visitato oltre 70 comuni, incontrando più di 11.000 bambini.

Numerose attività saranno proposte, tra cui:

- Bersaglio gigante gonfiabile
- Incontro con la mascotte Bouba
- Quiz sull'AS Monaco
- Immersione nel cuore dello Stadio Louis-II grazie ai visori di realtà virtuale
- Partite di FC 26 su Playstation 5

Ci saranno premi in palio, tra cui una maglia autografata e inviti per le partite allo Stadio Louis-II, mentre gadget saranno offerti a tutti i partecipanti.

Per saperne di più cliccare questo link

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium