Bordighera, visite guidate a Villa Mariani tra le sculture di Paolo Troubetzkoy

Sabato 22 e domenica 23 novembre alle ore 15.30 ci saranno due visite guidate in Villa Mariani a Bordighera.

Per l'occasione si potranno ammirare alcune sculture di Paolo Troubetzkoy (1866-1938) , facenti parte della collezione personale di Pompeo Mariani, suo amico e grande estimatore delle sue opere. A Parigi al Museo d' Orsay fino all' 11 gennaio 2026 è in corso una grande mostra a lui dedicata. Troubetzkoy, Rodin, Rembrandt Bugatti e Degas scultore, sono i quattro grandi della scultura mondiale della seconda metà dell' 800. Ai visitatori verranno illustrati altri suoi capolavori presenti in importanti musei e private collezioni.



Costo 7 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 347 2364922.

