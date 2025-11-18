Sanremo si unisce contro la violenza sulle donne: il 25 novembre l’iniziativa “Voci di vite spezzate” promossa da Fidapa BPW

La Fidapa BPW Italy – Sezione di Sanremo, insieme a numerose realtà del territorio, organizza l’iniziativa “Voci di vite spezzate” in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. L’evento si terrà martedì 25 novembre 2025 alle ore 11:00, nella suggestiva cornice della Scalinata del Casinò di Sanremo, luogo simbolico della città scelto per richiamare l’attenzione dell’intera comunità su un tema che non può essere ignorato.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Sanremo, della Regione Liguria, di Zonta Club Sanremo, del Centro Aiuto alla Vita, del Centro Provinciale Antiviolenza, del CPO, del Centro di Ascolto Caritas di Sanremo e dell’Inner Wheel. Alla manifestazione collaborano inoltre il Casinò di Sanremo S.p.A. e l’Accademia di Belle Arti di Sanremo, che per l’occasione ha realizzato le immagini che saranno proiettate sul maxi schermo durante la cerimonia.

Il cuore dell’evento sarà la lettura dei nomi delle donne vittime di femminicidio nel 2025, un gesto di memoria e di denuncia che vuole trasformare il ricordo in un impegno collettivo contro ogni forma di abuso. L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza e rafforzare una cultura basata sul rispetto, sull’ascolto e sulla prevenzione. «“Voci di vite spezzate” è un momento di comunità, di memoria e di responsabilità. Come Fidapa sentiamo il dovere di dare voce a chi non può più parlare e di sostenere chi sta ancora lottando. La violenza sulle donne non è un fatto privato, ma una ferita collettiva: solo unendo le forze, le istituzioni, le associazioni e i cittadini possiamo contribuire a costruire una cultura nuova, fondata sul rispetto e sulla dignità di ogni donna», dichiara Sara Tonegutti, Presidente della Fidapa BPW sezione di Sanremo.

La scelta della scalinata del Casinò come luogo dell’evento non è casuale: rappresenta un cuore nevralgico della vita cittadina, uno spazio in cui la comunità si riconosce e si ritrova, rendendo ancora più evidente la necessità di porre al centro dell’attenzione pubblica la lotta contro la violenza di genere. L’invito è rivolto a cittadini, scuole, associazioni e operatori del settore, affinché si uniscano in un momento di condivisione, riflessione e responsabilità. Un gesto collettivo per ricordare, comprendere e promuovere il cambiamento.