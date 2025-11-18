Ritrovata la ragazza scomparsa nell’entroterra di Sanremo

La ragazza scomparsa ieri sera nell’entroterra di Sanremo è stata ritrovata questa mattina. Le prime informazioni disponibili sono rassicuranti: la giovane sarebbe in buone condizioni, anche se, come da prassi, sarà sottoposta agli accertamenti sanitari necessari.

L’allarme era scattato nella tarda serata di ieri, quando i familiari, non riuscendo più a mettersi in contatto con lei, avevano richiesto l’intervento dei soccorsi. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte grazie al lavoro congiunto di Vigili del Fuoco, Carabinieri e volontari, impegnati nella zona di San Giovanni, dove la ragazza risultava scomparsa.

Questa mattina l’esito atteso: la giovane è stata individuata e presa in carico dal personale sanitario. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento né sulle cause dell’allontanamento, che resteranno oggetto di valutazioni nelle prossime ore.

Sollievo tra familiari e soccorritori dopo una notte di apprensione che ha mobilitato l’intera comunità dell’entroterra sanremese.