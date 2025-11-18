Parte la trentesima edizione di Orientamenti: quattro giorni, duecento eventi e tre grandi 'dreamers' per guidare i giovani nel loro futuro

Parte oggi la trentesima edizione del Festival Orientamenti, la manifestazione organizzata da Regione Liguria dedicata all’orientamento, alla formazione e al lavoro, che torna ai Magazzini del Cotone da oggi a venerdì 21 novembre. Un’edizione speciale, più ampia nei contenuti e nei percorsi, pensata per accompagnare ragazzi, famiglie e docenti in un momento decisivo del loro cammino educativo e professionale. Il Festival cresce e si estende: rispetto allo scorso anno, le giornate passano da tre a quattro.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta dalle 9.30 nella Sala Grecale, alla presenza del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, degli assessori Simona Ferro e Marco Scajola, della sindaca di Genova Silvia Salis, del segretario generale della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia, del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Antimo Ponticiello, di Giulia Pellegri dell’Università degli Studi di Genova e del presidente del Porto Antico Mauro Ferrando. Presenti anche i tre “dreamers” che rappresentano i filoni tematici dell’evento: la giornalista Giovanna Botteri per il percorso Human, l’ingegnera e astrofisica Amalia Ercoli-Finzi per lo Stem, il maestro pasticcere Iginio Massari per Hands.

Al termine dell’inaugurazione, il presidente Bucci e gli assessori Ferro e Scajola hanno effettuato una visita all’interno della manifestazione. Organizzato da Regione Liguria, il Festival rappresenta il culmine di un percorso formativo attivo 365 giorni l’anno, a sostegno delle scelte degli studenti e delle famiglie. L’edizione 2025 si preannuncia come la più ricca di sempre, con oltre 4.000 metri quadrati di area espositiva distribuiti tra Magazzini del Cotone e cinema The Space.

"Orientamenti 2025 parte dal successo ottenuto l’anno scorso, quando oltre 120.000 ragazzi hanno frequentato gli appuntamenti e le iniziative in programma - dichiara l’assessore alla Programmazione Fse della Regione Liguria Marco Scajola -. I trent'anni di vita di questa manifestazione dimostrano quanto sia sentita e quanto sia attesa dal territorio. Quest’anno, oltre a tanti momenti di incontro con personaggi del mondo del giornalismo e della cultura, ci sarà un confronto a 360 gradi per offrire ai ragazzi e alle loro famiglie quello che è l’orientamento: il poter conoscere a fondo le opportunità di lavoro, formazione e studio a loro disposizione. Anche quest'anno si prospetta l’ennesima grande edizione: grazie al Fondo Sociale Europeo riusciremo a coinvolgere centinaia e centinaia di ragazzi, liguri e non solo".

Orientamenti, dopo trent’anni "ha ancora un grandissimo successo nella nostra Regione. Lo dimostra non solo il numero di ragazzi, genitori e insegnanti che lo frequentano, ma anche e soprattutto la sua capacità di permettere ai giovani di decidere qual è la loro strada, dando loro le informazioni necessarie per poter prendere decisioni importanti per il loro futuro - aggiunge il presidente di Regione Liguria Marco Bucci -. Il coraggio, in queste scelte, è fondamentale: da liguri sappiamo che, se abbiamo il coraggio di andare verso mare e lasciare la terra, potremo trovare un'altra terra ricca di opportunità. Per fare questo bisogna essere preparati, con la cultura e il know how necessari per prendere la strada che più si avvicina a ciò che si vuole fare nella vita. La Liguria offre moltissimo ai giovani: il futuro è brillante, l’economia sta crescendo, le persone stanno aumentando, il Pil cresce. Tuttavia, ogni anno abbiamo circa 5mila posti di lavoro non occupati perché mancano le persone con le skill adatte. Orientamenti può essere un’occasione per conoscere questi settori. È naturale voler trovare la situazione perfetta, ma rimanere fermi significa perdere occasioni. Il mio consiglio ai ragazzi è di tenere la mente aperta e rimboccarsi le maniche per essere pronti a cogliere le opportunità che arrivano".

Orientamenti, che quest’anno giunge alla sua trentesima edizione "è diventato un sistema integrato di orientamento per tutti i ragazzi che devono scegliere la loro strada per formazione, scuola e lavoro - spiega l’assessore alla Scuola, formazione e orientamento della Regione Liguria Simona Ferro -. Anche quella del 2025 si prospetta un’edizione all’insegna dei grandi numeri: partecipano 150 espositori e sono in programma oltre 200 incontri. Abbiamo aumentato le giornate, che passano da tre a quattro per rispondere alle tantissime richieste. Una novità sarà l’edizione serale del 20 novembre, con apertura fino alle 21.30 per permettere ai genitori che lavorano di visitare il Festival insieme ai figli. L’obiettivo non è sostituirsi alle famiglie o agli insegnanti, ma dare loro strumenti per aiutare i ragazzi a orientarsi. Lo facciamo anche grazie ai “Dreamers”, figure che nei loro ambiti – Human, Stem e Hand – hanno raggiunto importanti traguardi e possono offrire spunti utili".

Costruite "il vostro futuro e pretendete che la pubblica amministrazione e lo Stato vi diano gli strumenti per farlo, e che li diano in questo Paese – è il messaggio della sindaca Silvia Salis –. Genova è una città con una grande università, ma deve diventare una città universitaria. Mancano tanti posti letto e servizi per gli studenti. Ho già incontrato più volte il ministro Bernini e sono stati effettuati sopralluoghi in città, anche oltre l’ex manicomio di Quarto, per individuare nuovi spazi e realizzare studentati diffusi. Abbiamo delle idee e le stiamo condividendo con Cassa Depositi e Prestiti: è un passaggio importante. Poi ovviamente servono mense e servizi dedicati".

Con oltre 4.000 metri quadrati di area espositiva, più di 200 eventi e 150 espositori, il Festival conferma il suo ruolo di riferimento nazionale nella diffusione della cultura dell’orientamento. I tre percorsi Human, Stem e Hands convivono con quattro aree tematiche, Conosci il lavoro, Conosci la formazione, Conosci la società, Conosci te stesso, per guidare studenti, giovani in cerca di occupazione, genitori ed educatori in modo mirato. Grande attenzione è riservata al coinvolgimento delle famiglie, con attività pensate per affrontare insieme il percorso di scelta. L’apertura straordinaria serale di giovedì 20 novembre consentirà una partecipazione più ampia dei genitori.

“Non sono venuto qua per raccontare ma per ascoltare, perché ascoltare mi fa riflettere – ha detto il maestro pasticciere Iginio Massari -. Detto questo, quello che posso dire ai ragazzi è che non devono perdere tempo, perché il tempo è prezioso. Se si applicano avranno un risultato, se vogliono giocare il risultato non ci sarà. C’è poca distanza tra la cucina e la pasticceria: la cucina è quanto basta, la pasticceria quanto serve; perciò, c’è base scientifica in ogni cosa”. Massari è intervenuto oggi ai Magazzini del Cotone di Genova. Maestro pasticcere, protagonista televisivo di successo, Massari ha parlato della sua storia professionale e delle scelte che l’hanno portato ad essere uno dei più rinomati pasticceri del mondo. Massari è il padrino 2025 di ‘Hand’ (il saper fare e l’intelligenza delle mani: un mondo che affonda le sue radici nella tradizione, ma ha le idee proiettate nel futuro), che insieme a ‘Stem’ e ‘Human’ (rispettivamente, le discipline scientifiche e quelle umanistiche) è uno dei tre grandi temi affrontati dagli incontri e dagli appuntamenti di Orientamenti.

“Poter partecipare a Orientamenti è una cosa magnifica. Il messaggio che voglio dare è questo: tutti trovano la loro occasione nella vita, l'importante è saperla cogliere con coraggio, perché senza coraggio non si costruisce nessun futuro”. Queste invece le parole di Amalia Ercoli Finzi. Ingegnera e scienziata, prima donna in Italia a laurearsi in fisica aeronautica, ha condiviso con i ragazzi la sua storia e le sue esperienze. Ercoli Finzi è la madrina 2025 del settore Stem ( la sigla che riunisce scienza, tecnologia, matematica e tutti i saperi scientifici), che insieme a ‘Human’ e ‘Hands’ (rispettivamente, discipline umanistiche e arti artigiane) è uno dei tre grandi temi affrontati dagli incontri e dagli appuntamenti di Orientamenti.

“Il messaggio da dare in questo momento ai ragazzi è questo: noi ci siamo per ascoltarvi ed esservi vicini, per trasmettervi quello che abbiamo vissuto noi, se può esservi d’aiuto. Orientamenti è certo uno strumento pratico, perché mostra cosa si può studiare, quale lavoro si può fare, che strada si può prendere, ma il futuro è un qualcosa che si gioca su tanti piani: è importante far capire ai ragazzi cosa vogliono veramente fare e dare loro la possibilità di realizzarsi senza fissarsi su falsi miti come successo, ricchezza e la necessità di mostrarsi sempre forti e vincenti. Bisogna seguire le proprie passioni e i propri talenti, quindi credo che Orientamenti voglia dire trovare il talento che c’è in ognuno dei nostri ragazzi”. Così la giornalista Giovanna Botteri oggi ai Magazzini del Cotone.





Giornalista, editorialista e inviata sul campo nei principali eventi storici della contemporaneità, ha parlato con studentesse e studenti delle sue esperienze e di come le hanno insegnato ad avere uno sguardo aperto sul mondo. Botteri è la madrina 2025 del settore ‘Human’ (che rappresenta le competenze umanistiche e artistiche, la linguistica e le scienze sociali, giuridiche e delle relazioni umane), che insieme a ‘Stem’ e ‘Hands’ (rispettivamente discipline scientifiche e arti artigiane) è uno dei tre grandi temi affrontati dagli incontri e dagli appuntamenti di Orientamenti.

Il trentennale è arricchito da figure di primo piano del mondo scientifico, culturale e professionale: oltre a Amalia Ercoli-Finzi, Giovanna Botteri e Iginio Massari, sono attesi studiosi e divulgatori molto seguiti dai giovani, come Massimo Recalcati e Alessandro D’Avenia, impegnati in incontri dedicati alla crescita personale, alla motivazione e alla ricerca del proprio talento.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione, www.orientamenti.regione.liguria.it