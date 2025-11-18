Confartigianato, Soroptimist hanno presentato ieri il progetto “Sentinelle nelle professioni contro la violenza”

Si è svolto ieri mattina, alla Biblioteca Civica di Imperia, il convegno di presentazione del progetto “Sentinelle nelle professioni contro la violenza”, iniziativa nata dalla collaborazione tra Soroptimist International d’Italia Club Imperia, Confartigianato Imperia e Confartigianato Imprese Benessere, con il patrocinio del Comune di Imperia. L’obiettivo del progetto è formare professionisti del settore benessere – estetiste, parrucchieri, acconciatori e operatori del wellness – affinché diventino sentinelle attive contro la violenza di genere, in grado di riconoscere segnali di allarme e indirizzare le potenziali vittime verso percorsi di ascolto e supporto.

All’incontro sono intervenuti: Maddalena Oddone, Presidente di Soroptimist Club Imperia; Donatella Vivaldi, Presidente di Confartigianato Imperia; Manuela Sartore, Consigliere del Direttivo degli Estetisti; Cristian Castigliola, Presidente degli Acconciatori di Imperia; Laura Gandolfo, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Imperia; e Luigi Grella, Capitano dell’Arma dei Carabinieri di Imperia. Il progetto nasce dalla constatazione che, in un contesto sociale sempre più allarmante, molte donne sono ancora esposte a comportamenti violenti e aggressivi, fisici e psicologici. Parrucchieri, estetiste e operatori del benessere rappresentano spesso figure di fiducia con cui le clienti instaurano rapporti di confidenza: momenti di cura personale che possono trasformarsi in occasioni preziose per cogliere “red signs” e offrire un primo sostegno informativo. Soroptimist International d’Italia porta nel progetto la sua lunga esperienza nel promuovere le pari opportunità e la tutela della condizione femminile, mentre Confartigianato mette a disposizione una rete capillare di professionisti attivi sul territorio. Il Comune di Imperia sostiene l’iniziativa riconoscendone la forte valenza sociale.

Maddalena Oddone, Presidente di Soroptimist Club Imperia, ha espresso grande soddisfazione per la collaborazione con Confartigianato: “Questo progetto così importante nasce dalla volontà di contribuire alla lotta contro la violenza di genere. Grazie ai volontari che metteranno a disposizione le loro competenze, potremo aiutare i professionisti del benessere a cogliere segnali di malessere nelle loro clienti.” A seguire, Donatella Vivaldi, Presidente di Confartigianato Imperia, ha sottolineato la delicatezza del tema: “La violenza di genere non è solo fisica, ma anche psicologica, economica e sempre più spesso digitale. Spesso si nasconde dietro un sorriso o un cambiamento quasi impercettibile. È fondamentale formare chi quotidianamente vive a contatto con le donne, affinché possa essere un ponte verso l’aiuto, senza sostituirsi ai professionisti dell’assistenza.” Infine, l’Assessore Laura Gandolfo ha rimarcato l’importanza di iniziative concrete:

“Parlarne è fondamentale, ma è altrettanto importante agire. Le tre parole chiave emerse oggi sono: paura, rispetto e alternativa. Le istituzioni devono impegnarsi a offrire reali percorsi di protezione. Dobbiamo iniziare a pensare a un cambio di prospettiva: non allontanare la vittima dal suo ambiente, ma rimuovere il soggetto violento.”

“Sentinelle nelle professioni contro la violenza” rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra associazioni, mondo produttivo e istituzioni per contrastare la violenza di genere attraverso la prevenzione e l'ascolto. Un percorso che punta a trasformare luoghi quotidiani di benessere in spazi capaci di intercettare bisogni e offrire un primo supporto alle donne che vivono situazioni di disagio.