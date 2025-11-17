Ventimiglia: elogio a Paola Milan, talento e impegno premiati con l’IRIS a Genova

Martedì 18 novembre a Genova sarà consegnato il premio IRIS a Paola Milan, giovane di Ventimiglia che si è distinta per eccellenza e determinazione nel suo percorso di studi. Ex studentessa dell’Istituto Amoretti di Sanremo, dove aveva conseguito il diploma di maturità con la votazione di 100 e lode, Paola ha proseguito il suo cammino accademico con risultati straordinari.

Iscritta al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, nell’anno accademico 2023-2024 ha completato in tempi ridotti e con il massimo dei voti tutti gli esami previsti per il primo anno, dimostrando non solo una grande capacità di studio ma anche una forte passione per la formazione e l’educazione.

Il premio IRIS, che le sarà conferito a Genova, rappresenta un riconoscimento prestigioso e un incoraggiamento per una studentessa che ha saputo coniugare impegno, costanza e talento. La sua storia è motivo di orgoglio per la città di Ventimiglia e per l’Istituto Amoretti di Sanremo, che vedono nei successi di Paola la conferma della qualità della preparazione offerta e della forza dei valori trasmessi.

L’elogio a Paola Milan non è soltanto un tributo personale, ma anche un esempio per tanti giovani che affrontano il percorso scolastico e universitario con la speranza di costruire il proprio futuro. La sua esperienza dimostra che con dedizione e passione è possibile raggiungere traguardi importanti e aprire la strada a nuove opportunità.