Sanremo: maltempo nel weekend, intervento dei Vigili del Fuoco a Capo Nero per due pini caduti ma nessun danno grave

Il maltempo dell’ultimo weekend non ha portato gravissimi danni nella nostra provincia e, anche nella notte, il lavoro dei Vigili del Fuoco è risultato limitato, tenuto conto dei grossi volumi di pioggia registrati, seppur distribuiti in molte ore. Anche se non vengono esclusi possibili smottamenti e piccole frane nelle prossime ore, il terreno era ancora asciutto e, quindi, sembra che la doppia giornata di maltempo si possa archiviare abbastanza positivamente.

Nella notte l’unico intervento importante da registrare è quello avvenuto alla Marina di Capo Nero, al confine tra Sanremo ed Ospedaletti.

Due grossi pini marittimi, infatti, sono caduti sulla strada che porta al condominio che si trova tra la via Aurelia e il mare, impedendo ai residenti di accedere alle proprie abitazioni.

Il fatto è avvenuto ieri sera poco dopo le 23 e, sul posto, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Sanremo.

Il lavoro dei pompieri è terminato alle 2 con il taglio dei rami finiti sulla strada, consentendo di liberare l’accesso.