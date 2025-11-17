Penne nere del Ponente ligure in lutto per la morte dell'alpino Ferruccio Pizzio (Foto)

Penne nere del Ponente ligure in lutto per la morte dell'alpino Ferruccio Pizzio.

All'età di 75 anni lascia le figlie Deborah e Romina, le nipoti Sara, Linda e Valentina, la sorella Maria, il fratello Massimo, i parenti, gli amici e il gruppo alpini di Ventimiglia.

La sua morte, avvenuta ieri nell'ospedale Borea di Sanremo, lascia un vuoto incolmabile in chi l'ha conosciuto. Era una persona gentile, simpatica e sempre disponibile ad aiutare il prossimo, era, infatti, un alpino ed è stato anche un volontario alla Spes.

Molti i messaggi di cordoglio alla famiglia, anche sui social, come quello del capogruppo degli alpini di Vallecrosia, Giuseppe Turone: "Ciao Ferruccio, riposa in pace nel Paradiso di Cantore. Gli alpini di Vallecrosia porgono ai familiari tutti le più sentite condoglianze". "Sentite condoglianze alla famiglia e al gruppo per l'alpino Ferruccio, andato avanti", dice il gruppo alpini Valle Argentina - sezione Imperia.

Il funerale avrà luogo martedì 18 novembre alle 15.30 nella chiesa parrocchiale dell'Immacolata Concezione, a Terrasanta, a Bordighera ove verrà celebrata la santa messa. La salma proseguirà poi per il tempio crematorio di Sanremo.