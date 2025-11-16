A Ceriana cena solidale sul Piemonte, l’Association Martini Humanitaire raccoglie 2.800 euro per orfani in Guinea (Foto)

Ceriana ha ospitato ieri sera un nuovo appuntamento con le cene di beneficenza promosse dall’Association Martini Humanitaire, che nei locali del Sottopiazza ha proposto una serata interamente dedicata alla solidarietà e alla buona cucina. Il tema dell’evento è stato il Piemonte, celebrato attraverso un menu ricco e autentico, pensato per unire gusto e generosità.

L’iniziativa, ideata e coordinata da Daniele Martini insieme ai volontari dell’associazione, rientra nel ciclo di eventi conviviali che da anni sostengono la scolarizzazione dei bambini dell’orfanotrofio Orphelinat Kiridiya de Matoto pour des actions Humanitaires, fondato da Mme Marie nella Repubblica di Guinea. Un progetto che ha saputo coinvolgere la comunità locale, costruendo un ponte solidale tra Imperia e Conakry. Il menu, curato con attenzione e passione, ha offerto un antipasto tipico con salumi e formaggi della tradizione, ravioli al ragù di Fassona, brasato al Barolo con purè di patate e un dolce artigianale a sorpresa preparato da un Maestro Pasticcere.

La serata ha registrato 102 partecipanti, oltre al personale di cucina e di sala, per un incasso totale di 4.055 euro e un utile di 2.800 euro destinato interamente ai progetti educativi in Guinea. Daniele Martini ha espresso la sua gratitudine sottolineando in particolare il contributo di chi ha sostenuto l’iniziativa: “Grazie alla generosità dei partecipanti e di Alessandro Conti, imprenditore che gestisce il supermercato Carrefour di Taggia al parco commerciale, che ci ha trattato molto bene sulla qualità dei prodotti e ci ha fatto uno sconto molto generoso”.

Con l’evento di ieri l’Association Martini Humanitaire rinnova il suo impegno nel garantire opportunità educative ai bambini meno fortunati, dimostrando ancora una volta come la convivialità possa diventare un potente strumento di cambiamento.