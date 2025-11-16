Protezione Civile in azione nell’entroterra: squadre impegnate a liberare le strade da piante cadute e garantire la viabilità

La Protezione Civile dell’Unione dei Comuni di Triora, Molini, Ceriana, Bajardo e Montalto Carpasio è intervenuta per attività di monitoraggio, con diverse squadre, per liberare alcune piante cadute sulle strade provinciali.

Quattro gli interventi degli uomini che stanno girando l’intero territorio per controllare che le strade siano transitabili. Come sempre, un lavoro fondamentale per la viabilità dell’entroterra e per chi vive nella zona.

In Valle Argentina è segnalata la caduta di un albero sulla strada per Vignani (nella foto)