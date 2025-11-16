 / Cronaca

Cronaca | 16 novembre 2025, 18:27

Guasto alle linee elettriche in via Beglini ad Arma di Taggia: intervento dei tecnici in corso

Blackout localizzato nel pomeriggio: ripristino previsto intorno alle 22 secondo le prime comunicazioni

Guasto alle linee elettriche in via Beglini ad Arma di Taggia: intervento dei tecnici in corso

Un guasto alla linea elettrica sta interessando via Beglini ad Arma di Taggia, lasciando parte della zona senza corrente nella giornata di oggi. La segnalazione è arrivata nel pomeriggio e riguarda un’interruzione improvvisa che sta creando disagi ai residenti e alle attività della via.

I tecnici sono già sul posto per individuare l’origine del problema e procedere alla riparazione. Secondo quanto comunicato, il rientro alla normalità è previsto intorno alle 22, salvo imprevisti o ulteriori complicazioni nelle operazioni di ripristino.

La situazione è in costante aggiornamento e la raccomandazione ai cittadini è di prestare attenzione, utilizzare solo le apparecchiature essenziali e segnalare eventuali anomalie aggiuntive.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium