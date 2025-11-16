Guasto alle linee elettriche in via Beglini ad Arma di Taggia: intervento dei tecnici in corso

Un guasto alla linea elettrica sta interessando via Beglini ad Arma di Taggia, lasciando parte della zona senza corrente nella giornata di oggi. La segnalazione è arrivata nel pomeriggio e riguarda un’interruzione improvvisa che sta creando disagi ai residenti e alle attività della via.

I tecnici sono già sul posto per individuare l’origine del problema e procedere alla riparazione. Secondo quanto comunicato, il rientro alla normalità è previsto intorno alle 22, salvo imprevisti o ulteriori complicazioni nelle operazioni di ripristino.

La situazione è in costante aggiornamento e la raccomandazione ai cittadini è di prestare attenzione, utilizzare solo le apparecchiature essenziali e segnalare eventuali anomalie aggiuntive.