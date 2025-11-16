Crollo di un tratto del muro di contenimento in strada Montà di Lanza: area transennata ma passaggio pedonale aperto (Foto)

È crollata una porzione del muro di contenimento di strada Montà di Lanza, lungo il tratto di mulattiera che da via Dante Alighieri prosegue verso monte, a fianco dell’ingresso delle scuole elementari.
Sul posto la Polizia Locale ha inviato immediatamente alcuni agenti per verificare la pericolosità dello smottamento e inoltrare un'informativa alla Protezione Civile attivata presso il Coc.
L’area interessata dalla frana è stata delimitata, ma il transito pedonale rimane momentaneamente consentito in condizioni di prudenza.