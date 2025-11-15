Ventimiglia, al Liceo Aprosio consegnati i premi in memoria di Valeria Stellato

Al Liceo “Angelico Aprosio” di Ventimiglia, nella giornata di giovedì 13 novembre, si è svolta la cerimonia per la consegna dei premi dedicati alla memoria di Valeria Stellato, studentessa dell’istituto scomparsa a soli 17 anni mentre frequentava il quarto anno del Classico. Durante la malattia, Valeria aveva trovato nello studio un forte sostegno e una ragione di impegno quotidiano.

Alla presenza del dirigente scolastico, dottor Giovanni Oggiana, del vice preside professor Perotto, della professoressa Alba Ambrosini, di alcuni insegnanti e di diverse classi, i signori Lia e Antonio Stellato — insieme allo Zonta Club Ventimiglia-Bordighera — hanno consegnato i riconoscimenti a due studenti distintisi per gli eccellenti risultati ottenuti al termine della quarta classe dell’anno scolastico 2024-2025.

L’assegno da 500 euro messo a disposizione dai genitori di Valeria è stato assegnato a Giovanni Croese, oggi in quinta A del liceo scientifico. Altrettanto, lo Zonta Club ha attribuito un premio di 500 euro, consegnato dalle co-presidenti Rita Longo e Gabriella Bodino ad Angiolina Maiano, attualmente in quinta del Liceo Classico.

La cerimonia, carica di partecipazione e sentimenti, ha profondamente colpito studentesse, studenti e socie dello Zonta. La forza d’animo di Valeria, il suo impegno e il suo esempio continuano a commuovere e a far riflettere, lasciando un segno indelebile tra i 700 ragazzi che frequentano ogni anno il Liceo Aprosio.