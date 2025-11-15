Stasera l’ultimo appuntamento dell’anno con il Ghost Tour Triora

Questa sera il Ghost Tour Triora di Autunnonero torna per la sua ultima notte dell’anno, offrendo al pubblico un’ultima occasione per vivere il Paese delle Streghe in notturna prima della pausa invernale. Dopo un anno di grande partecipazione e lo straordinario successo degli speciali di Halloween, il tour saluta la stagione con un appuntamento già vicino a un nuovo sold out.

Il Ghost Tour Triora è un’esperienza narrativa immersiva che accompagna i partecipanti attraverso i luoghi più suggestivi del borgo, intrecciando folklore, tradizioni popolari e vicende storiche con i temi del folk horror. Attraverso le voci degli Storyteller di Autunnonero, l’itinerario ripercorre, a lume di lanterna, le tappe fondamentali della memoria del borgo: dalle usanze della notte di Ognissanti alle testimonianze del celebre processo per stregoneria del 1587, tra paura, pregiudizi e superstizione.

Con l’appuntamento di stasera, condotto dagli Storyteller Ambra Ghiglione e Kevin Ginulla, Autunnonero chiude la stagione del Ghost Tour Triora. L’itinerario immersivo tornerà nel 2026, con nuove date e un nuovo invito a osservare il borgo con uno sguardo diverso: non solo come “Paese delle Streghe”, ma come luogo carico di storia, tradizioni e orrori dimenticati, in cui la narrazione diventa strumento di conoscenza e di restituzione della memoria collettiva.

Accanto alla chiusura della stagione triorasca, tornerà anche il Ghost Tour Dolceacqua con la sua ultima notte del 2025, sabato 29 novembre. Un’ulteriore occasione per vivere il borgo dei Doria in notturna e immergersi tra racconti, leggende e pagine dimenticate della sua storia prima della pausa stagionale.

La prenotazione è obbligatoria. Ultimi posti disponibili.