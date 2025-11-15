Canto di Natale in versione musical oggi all’Ariston: doppio spettacolo e incasso in parte devoluto alla Banda degli Orsi

Il celebre racconto di Charles Dickens Canto di Natale (A Christmas Carol) approda oggi, sabato, sul palco del Teatro Ariston in una coinvolgente versione musical. Due gli appuntamenti in programma, alle 17 e alle 21, con una parte dell’incasso che verrà devoluta alla Banda degli Orsi, i volontari che da anni operano all’Ospedale Gaslini di Genova offrendo accoglienza gratuita alle famiglie dei piccoli ricoverati e preziosi servizi di sostegno.

Il musical ripercorre la storia senza tempo del vecchio Ebenezer Scrooge, l’avaro uomo d’affari che, dopo la morte del socio Jacob Marley, continua a vivere nell’egoismo più totale, disprezzando il Natale e maltrattando il fedele impiegato Bob Cratchit. La notte della vigilia, Scrooge viene visitato dal fantasma di Marley, che gli annuncia l’arrivo di tre spiriti destinati a cambiargli la vita. Lo Spirito dei Natali Passati gli mostra gli errori commessi; quello del Natale Presente gli svela la gioia che la festa porta nelle case; mentre lo Spirito dei Natali Futuri gli presenta le terribili conseguenze della sua condotta, qualora non decidesse di cambiare. Al risveglio, il giorno di Natale, Scrooge scoprirà un nuovo modo di guardare il mondo.

Una curiosità: il racconto uscì il 19 dicembre 1843 e andò esaurito in pochi giorni, tanto che nel 1844 si rese necessaria la stampa di altre tredici edizioni. Il successo fu tale da generare persino casi di pirateria editoriale, con copie clandestine diffuse senza pagamento dei diritti d’autore.

A portare in scena il musical è la Compagnia Bit di Torino, formazione che vanta tournée in tutta Italia e numerose esibizioni internazionali in Francia, Spagna, Svizzera, Repubblica Ceca, Regno Unito e Slovenia. Lo spettacolo è prodotto da Teatroeventi.