Ventimiglia, strada allagata: rimane chiusa al transito via Basso

Rimane chiusa al transito via M. E. Basso a Ventimiglia. Il provvedimento sarà valido fino a lunedì 17 novembre.
A causa delle difficoltà tecniche riscontrate nel pomeriggio durante l’intervento di ripristino con l’autospurgo e considerato il peggioramento delle condizioni meteo previsto per domani, la strada, per motivi di sicurezza, resterà chiusa al transito veicolare e pedonale.
Il tratto di via dopo l’ex ospedale di Ventimiglia si è allagato nella giornata odierna in seguito alla forte pioggia che si è abbattuta questa mattina sul Ponente.