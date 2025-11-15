 / Cronaca

Ventimiglia, strada allagata: rimane chiusa al transito via Basso

A causa delle difficoltà tecniche riscontrate dall’autospurgo e dell'allerta meteo prevista per il 16 novembre

Rimane chiusa al transito via M. E. Basso a Ventimiglia. Il provvedimento sarà valido fino a lunedì 17 novembre.

A causa delle difficoltà tecniche riscontrate nel pomeriggio durante l’intervento di ripristino con l’autospurgo e considerato il peggioramento delle condizioni meteo previsto per domani, la strada, per motivi di sicurezza, resterà chiusa al transito veicolare e pedonale.

Il tratto di via dopo l’ex ospedale di Ventimiglia si è allagato nella giornata odierna in seguito alla forte pioggia che si è abbattuta questa mattina sul Ponente.

 

Elisa Colli

