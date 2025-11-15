Lite familiare degenera a Bordighera: arrestato un uomo per violenza e resistenza

Nella serata del 13 novembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bordighera sono intervenuti presso un’abitazione privata per una violenta lite familiare. A chiamare i soccorsi, la moglie e la figlia dell’uomo, entrambe aggredite fisicamente e successivamente trasportate al pronto soccorso per le cure del caso.

All’arrivo dei militari, l’uomo – in evidente stato di alterazione psicofisica – ha continuato a manifestare comportamenti minacciosi e violenti, rendendo necessario un intervento deciso per immobilizzarlo. Condotto in caserma, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto nelle camere di sicurezza.

Il giorno seguente, il Tribunale di Imperia ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Prima del trasferimento alla casa circondariale di Sanremo, all’uomo è stato notificato un ammonimento formale a non reiterare condotte antisociali, in particolare nei confronti della moglie.