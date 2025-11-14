Sanremo, non solo Festival: il nuovo volto dell’intrattenimento tra passeggiate, eventi e digitale

Chi arriva a Sanremo per la prima volta tende a guardare in alto, verso l’insegna luminosa del Teatro Ariston. Ma basta allontanarsi di poche centinaia di metri, imboccare via Matteotti o salire verso la Pigna, per scoprire che la città dei fiori non vive di sola settimana del Festival.

Tra il lungomare Imperatrice, le palme che fanno da cornice alla ciclabile e i dehors dei locali, l’intrattenimento ha assunto forme molto diverse rispetto al passato recente. I visitatori non cercano più soltanto la classica giornata tra spiaggia e shopping: c’è chi preferisce una visita guidata tra le architetture liberty, chi si spinge fino ai sentieri dell’entroterra e chi concentra le energie nella ricerca del ristorantino giusto dove chiudere la serata.

La tradizione, però, resta ben visibile. Il Casinò municipale di corso degli Inglesi, con la sua facciata in stile liberty, continua a essere uno dei simboli più fotografati della città. Il legame di Sanremo con il gioco e con le sale da intrattenimento è radicato da decenni e fa parte dell’immaginario collettivo locale, al pari dei fiori e della musica.

A questo scenario si è affiancato, negli ultimi anni, il mondo digitale. Molti adulti che soggiornano in città alternano una passeggiata tra le vetrine a momenti di svago online, scegliendo piattaforme specializzate dedicate al casinò , accessibili da dispositivi mobili e soggette a norme precise. Per qualcuno è un modo per prolungare la serata una volta rientrato in albergo, per altri una semplice curiosità da esplorare.

Il filo conduttore è l’idea di un intrattenimento più “a misura di persona”: ognuno costruisce il proprio programma, incastrando eventi in piazza, serate musicali diffuse nei locali, visite ai musei e momenti di relax davanti allo schermo. Capita spesso di vedere, nei bar del centro, chi consulta il calendario degli appuntamenti sul telefono, prenota un tavolo con un’app e, più tardi, si collega a un portale online per seguire un evento o sperimentare nuove forme di gioco digitale.

La città, dal canto suo, si è adeguata. Strutture ricettive e attività commerciali hanno potenziato i servizi legati alla connettività: reti Wi-Fi diffuse, pagamenti elettronici snelli, informazioni turistiche facilmente consultabili. Non si tratta soltanto di comfort tecnologici, ma di elementi che ormai fanno parte dell’esperienza complessiva di chi sceglie Sanremo per qualche giorno di vacanza o per un weekend fuori stagione.

Sanremo continua quindi a muoversi su due binari. Da un lato conserva il fascino un po’ retrò delle sue sale storiche, dei palazzi liberty e delle serate di gala; dall’altro dialoga con un pubblico sempre più abituato a utilizzare il digitale per ogni aspetto della quotidianità, compreso lo svago. Il risultato è un mosaico di possibilità in cui convivono musica dal vivo, passeggiate sul mare, eventi culturali e intrattenimento online, unito da un elemento semplice ma essenziale: il desiderio di dedicare qualche ora a se stessi, in una città che ha fatto del tempo libero la propria cifra distintiva.

