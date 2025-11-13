Sanremo: “In campo per crescere”, lo sport come leva educativa e inclusiva a Palazzo Roverizio

Giovedì 13 novembre 2025, alle ore 20:30, Palazzo Roverizio in via Escoffier 29 a Sanremo ospiterà l’incontro pubblico “In campo per crescere”, un appuntamento promosso dalla Cooperativa Sociale Jobel nell’ambito del progetto R.E.I. – Rete Educativa Inclusiva, sostenuto dalla Fondazione Carige.

L’evento sarà l’occasione per riflettere sullo sport come strumento educativo e inclusivo, capace di generare benessere, contrastare la dispersione scolastica e favorire la crescita personale dei giovani.

A intervenire sarà il dott. Davide Bellini, esperto in ambito educativo e sociale, accompagnato da Giandomenico Mesto, figura di riferimento nel mondo dello sport, che porterà la propria testimonianza diretta. L’incontro si rivolge a insegnanti, educatori, famiglie, associazioni sportive e cittadini interessati ai temi dell’inclusione e della formazione, offrendo uno spazio di confronto e condivisione di esperienze.

Il progetto R.E.I. nasce con l’obiettivo di costruire una rete territoriale che coinvolga associazioni sportive, enti locali, scuole e organizzazioni del Terzo Settore, per affrontare in modo sinergico le sfide educative e sociali del territorio sanremese. Le attività si svolgono presso la palestra di Villa Ormond e si concentrano su discipline come le arti marziali e il basket, integrate con percorsi educativi, sessioni di coaching e mentoring, in collaborazione con l’Associazione “L’Amore è”.

Attraverso lo sport, il progetto intende promuovere il benessere psicofisico, la fiducia in sé stessi e la capacità di lavorare in gruppo, offrendo ai giovani strumenti concreti per affrontare le difficoltà e costruire relazioni positive. Coinvolgendo istituti scolastici come il Comprensivo Sanremo Ponente e Levante e l’Istituto Superiore C. Colombo, R.E.I. si propone come modello di intervento inclusivo e partecipativo.

L’ingresso all’incontro è gratuito, ma è gradita la pre-iscrizione scrivendo a annamaria.freducci@jobel.it. Un’occasione preziosa per scoprire come lo sport possa diventare un alleato fondamentale nella costruzione di una società più equa, solidale e consapevole.