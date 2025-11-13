Nasce a Sanremo il primo club Beyblade X del Ponente ligure: gioco, sport e comunità

Nasce il primo club di Beyblade X nel ponente ligure, in collaborazione con Lunaris Sanremo che dal 2020 organizza eventi del fumetto, ludici e cos play. Si tratta di un’associazione no profit conosciuta per animare il parco di Villa Ormond a Sanremo creando eventi spettacolari e ricchi di colori anche per i più piccini.



“Il club, gli X-Treme Hornets facente parte di I.B.N.A. (Italian Beyblade National Association) – si spiega nel comunicato - cerca di dare a visibilità a quello che i nostri nonni chiamavano il gioco della trottola, ora evolutosi in Beyblade, gioco nato agli inizi degli anni 2000 sulla scia della serie televisiva importata dal Giappone, ed ora tornato in voga con l'ultima versione: Beyblade X, quarta generazione del franchise, un gioco competitivo che si distingue per il nuovo sistema di propulsione chiamato X-Dash, che permette alle trottole di raggiungere velocità estreme. Nel tempo, i Beyblade, da semplice giocattolo sono diventati un fenomeno mondiale, fino a diventare una disciplina sportiva; infatti hanno ricevuto riconoscimento ufficiale da parte del CONI e di FiGest (Figest Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali).

Oltre a questo, decine di club sparsi per l'Italia, danno vita a tornei e momenti di inclusività, creando una vera e propria rete nazionale fatta di duelli e classifiche e riscoprendo un gioco che appassiona ed equipara ogni età. A fine mese a Torino, infatti, vi sarà la conclusione della stagione competitiva con le finali nazionali, mentre l'11 e 12 ottobre scorsi, si sono tenute le finali dei mondiali a Tokyo.

Lunaris Sanremo e gli X-Treme Hornets organizzeranno incontri liberi, open day gratuiti e tornei classificati e non durante il 2026 ma hanno in programma l'esordio attraverso un piccolo evento che si svolgerà nel pomeriggio di domenica 23 novembre, presso l'Oratorio Don Bosco di Vallecrosia durante la Domenica in famiglia organizzata dai Salesiani Don Bosco, dove oltre all'attività Beyblade vi saranno altri giochi di società e gonfiabili per i più piccoli.

Il link per entrare nella community whastapp del club e per rimanere sempre aggiornati è: https://chat.whatsapp.com/GDFCYpl5rArJm8eDR49xFq e sono attive le pagine Instagram sia dell'Associazione Lunaris che del club, vi invitiamo a scoprirle e a venire numerosi al battesimo del club per provare a giocare insieme!”.