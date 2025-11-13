Le attrazioni di Sanremo preferite dai turisti: dalle ville Liberty ai luoghi di culto

Sanremo, in provincia d’Imperia, è una delle località turistiche più apprezzate della Riviera ligure, nota non soltanto per il celebre Festival della Canzone Italiana che si svolge al Teatro Ariston, ma anche per essere un importante polo di floricoltura, per l’arrivo di una delle classiche del ciclismo, la celeberrima Milano-Sanremo, e per essere la sede di uno dei quattro casinò italiani e di un’importante manifestazione rallistica, il Rally di Sanremo (altrimenti noto come Rallye Sanremo).

La città, particolarmente elegante, è ricca di attrazioni che ogni anno attirano moltissimi turisti: dagli edifici in stile Liberty ai luoghi di culto, dai giardini botanici al lungomare. Di seguito alcuni suggerimenti per chi pensa a un week-end o a una vacanza in questa località.

Le eleganti ville in stile Liberty

Nel periodo compreso tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, Sanremo è stata una meta amata da turisti facoltosi, artisti e aristocratici. Di quell’epoca sono ancora presenti bellissime testimonianze architettoniche in stile Liberty, molto apprezzate dai turisti.

Uno splendido esempio è rappresentato da Villa Angerer che, insieme al suo giardino, è stata inserita dal FAI nel Censimento nazionale dei Luoghi del Cuore. L’edificio è caratterizzato dalla presenza di molte decorazioni Liberty curate in ogni minimo particolare. Villa Angerer, già Villa Feraldi, fu acquistata nel 1882 da un avvocato di Innsbruck, Leopold Angerer, che dette il via a lavori che modificarono l’aspetto della costruzione, facendola diventare un magnifico esempio dello stile Liberty.

Altre ville rappresentative di questo stile sono Villa Bel Respiro, sede dell’Istituto Sperimentale per la Floricoltura, e Villa Virginia.

I luoghi di culto: spiritualità e arte

Sanremo è molto ricca di importanti architetture religiose. Una prima menzione va all’Insigne Basilica Collegiata Concattedrale di San Siro, l'edificio religioso più antico della città, splendido esempio di architettura romanica. Situata nel centro storico, nell'omonima piazza, è stata edificata nel XII secolo.

Altri luoghi di culto di grande importanza storica e artistica sono la Chiesa di Santo Stefano, edificata nel XVII secolo sul sito di un cenobio benedettino dell’XI secolo.

Molto noto è il Santuario della Madonna della Costa, indicato più semplicemente come Madonna della Costa. La costruzione si trova in cima alla collina della Pigna e fu edificata nel XIV secolo per festeggiare la liberazione di Sanremo dai Doria.

Si ricordano anche la Chiesa di Cristo Salvatore (fine Ottocento) e l’Eremo di San Michele, luogo di culto molto antico.

Il Lungomare Italo Calvino e i giardini

Oltre agli edifici in stile Liberty e ai luoghi di culto, si ricorda anche il suggestivo Lungomare Italo Calvino, dedicato al grande scrittore che, pur essendo nato a Cuba, visse pienamente gli anni della fanciullezza nella città ligure, tant’è che, nelle sue note biografiche, egli stesso diceva di essere “nato” a Sanremo. Il Lungomare è pavimentato in pietra e abbellito da aiuole, palme, sedute panoramiche e offre una magnifica vista sul Mar Ligure.

Molto apprezzati dai residenti e dai turisti sono infine i Giardini Regina Elena, creati nel XIX secolo, e i Giardini di Villa Ormond, che fanno da cornice al parco che abbellisce la villa edificata per volere di Michel Louis Ormond nella seconda metà del XIX secolo.

Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.