Weekend di pioggia in arrivo: temporali e precipitazioni diffuse attese sulla provincia, attesa per le allerte Arpal

Devono ancora arrivare le conferme dagli enti preposti, in particolare Arpal, ma sembra ormai certo che vivremo un fine settimana “bagnato”, condito da piogge e temporali che colpiranno anche la nostra provincia.

Ancora da quantificare l’entità delle precipitazioni, che inizieranno a presentarsi nella serata di domani, per poi intensificarsi nel corso della notte. La mattina di sabato dovrebbe offrire una tregua, ma attenzione, perché sarà effimera e le piogge si verificheranno seppur in modo più diradato.

Una nuova perturbazione arriverà nel pomeriggio e sarà nuovamente intensa.

Ma il grosso delle precipitazioni è previsto per domenica, quando le piogge insisteranno per tutta la giornata. Per entrambe le giornate del weekend non saranno particolarmente intense, ma, ovviamente, per questo bisognerà attendere le previsioni (e le eventuali allerte) da Arpal.