Ventimiglia, arrestato giovane spacciatore extracomunitario con cocaina ed eroina nello zaino

Un giovane è stato arrestato a Ventimiglia dagli agenti della squadra investigativa del Commissariato di Polizia, nell’ambito di un’operazione antidroga condotta con appostamenti mirati in zone sensibili della città. Il ragazzo, notato in atteggiamento sospetto con uno zaino e il cellulare in mano, è stato pedinato per alcuni metri e ha tentato la fuga alla vista degli agenti, venendo però immediatamente bloccato. Alla richiesta di spiegazioni ha mantenuto un comportamento poco collaborativo, che ha rafforzato i sospetti degli operatori.

Durante la perquisizione, all’interno dello zaino sono state rinvenute 16 dosi di stupefacente – cocaina ed eroina – per un peso complessivo di 9 grammi, avvolte in cellophane, oltre a 1.115 euro in contanti e un cellulare. Il narcotest ha confermato la natura delle sostanze. Dall’analisi del telefono sono emerse foto e conversazioni con assuntori, con indicazioni precise su luoghi e modalità di incontro.

Il giovane, irregolare sul territorio nazionale, risultava già destinatario di due ordini di espulsione emessi dal Questore di Imperia, mai rispettati. La droga e il denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, sono stati posti sotto sequestro. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e deferito per la reiterata violazione degli ordini di espulsione.