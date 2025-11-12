Ventimiglia, arrestato cittadino turco ricercato a livello internazionale: dovrà scontare oltre 8 anni di carcere

Gli agenti del Commissariato di Ventimiglia ha arrestato un cittadino turco, titolare di permesso di soggiorno francese, su cui pendeva un mandato di arresto internazionale a fini estradizionali emesso dalle autorità turche. L’operazione è avvenuta la scorsa settimana durante un controllo sul lungomare Roja, dove una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine, aggregata al Commissariato, ha fermato un’autovettura BMW con targa francese a bordo della quale si trovavano quattro cittadini di nazionalità turca.

Dagli accertamenti in banca dati, condotti in collaborazione con il personale di polizia giudiziaria del Commissariato, è emerso che uno dei passeggeri risultava segnalato per arresto a fini estradizionali. Contattata la Divisione Interpol della Direzione Centrale di Polizia Criminale, gli agenti hanno ottenuto conferma della gravità delle accuse: l’uomo era ricercato in campo internazionale per sequestro di persona, imprigionamento e reati connessi al terrorismo, in quanto membro di una organizzazione terroristica. Le autorità turche hanno disposto nei suoi confronti una condanna a 8 anni e 9 mesi di reclusione.

Dopo l’acquisizione della documentazione necessaria, il cittadino turco è stato tratto in arresto su disposizione della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Genova e della Procura della Repubblica di Imperia, e successivamente tradotto presso la casa circondariale di Sanremo. L’operazione conferma l’efficacia della collaborazione internazionale di polizia e l’attenzione costante della Polizia di Stato sul territorio di frontiera.