Sanremo, nuovi disservizi sui bus Riviera Trasporti: “Mia figlia lasciata a terra perché l’autobus era pieno”

Ennesima segnalazione di disservizi sul trasporto pubblico locale gestito da Riviera Trasporti. A denunciarlo è Luciana Tarantino, residente in via Padre Semeria, che racconta l’ennesimo episodio di disagio vissuto ieri mattina da sua figlia, studentessa del Liceo Cassini.

Secondo quanto riferito, il bus urbano della linea 14/6 (Coldirodi – Autostazione Piazza Colombo), in partenza alle 7 da Coldirodi e solitamente di passaggio in via Padre Semeria intorno alle 7:10, avrebbe proseguito la corsa senza fermarsi nonostante alla fermata fossero in attesa due studentesse. L’autista avrebbe fatto un cenno con la mano per indicare che il mezzo era già completamente pieno. “L’autobus è ogni mattina stipato all’inverosimile di studenti e di persone che scendono da Coldirodi per andare al lavoro – spiega la signora Tarantino – in barba a qualsiasi norma di sicurezza. Stamattina non si è nemmeno fermato e le ragazze sono rimaste a terra”.

La residente denuncia inoltre che casi di corse 'saltate' si sarebbero già verificati più volte nella settimana precedente. La situazione, sottolinea, crea disagi pesanti per studenti e lavoratori, dal momento che quella delle 7 è l’unica corsa utile per raggiungere in orario scuole e posti di lavoro. “Non sarebbe il caso – si chiede Tarantino – di organizzare una corsa aggiuntiva o di impiegare un autobus più capiente? È assurdo che in un orario di punta come quello delle 7 del mattino non sia garantito un servizio adeguato”. La cittadina ricorda come il trasporto pubblico locale rappresenti un servizio essenziale, eppure “viene erogato in modo scadente, con mezzi vecchi, sporchi e spesso inaffidabili”.

La segnalazione è stata inviata anche alla Provincia di Imperia, al Comune di Sanremo e alla Riviera Trasporti, nella speranza che le istituzioni possano finalmente intervenire per porre rimedio a una situazione che, secondo molti utenti, “va avanti da troppo tempo”.