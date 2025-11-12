 / Attualità

Attualità | 12 novembre 2025, 12:07

Sanremo: lavori ad un locale di piazza Colombo, passanti e proprietari di uffici costretti alle gimkane (Foto)

E’ accaduto questa mattina, nella centralissima piazza matuziana

Lavori ad una facciata di un locale in piazza Colombo e grossi problemi per il transito dei pedoni e l’ingresso di alcuni uffici nella zona.

E’ accaduto questa mattina, nella centralissima piazza matuziana, dove i passanti ed alcuni tra residenti e proprietari di uffici hanno dovuto chiedere il ‘permesso’ agli operai di una ditta che sta svolgendo i lavori. Il tutto, sembra, senza una reale autorizzazione a chiudere il marciapiede.

Non sono mancate le rimostranze e in molti hanno chiesto l’intervento della Polizia Municipale, che sta verificando i permessi della ditta che, nel frattempo, ha ridotto gli spazi di manovra, consentendo il transito. Da evidenziare che Edilmarra ha precisato come abbia solo noleggiato la piattaforma aerea, a seguito di incarico da parte dell’impresa affidataria dei lavori. 

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium