Sanremo: lavori ad un locale di piazza Colombo, passanti e proprietari di uffici costretti alle gimkane (Foto)

Lavori ad una facciata di un locale in piazza Colombo e grossi problemi per il transito dei pedoni e l’ingresso di alcuni uffici nella zona.

E’ accaduto questa mattina, nella centralissima piazza matuziana, dove i passanti ed alcuni tra residenti e proprietari di uffici hanno dovuto chiedere il ‘permesso’ agli operai di una ditta che sta svolgendo i lavori. Il tutto, sembra, senza una reale autorizzazione a chiudere il marciapiede.

Non sono mancate le rimostranze e in molti hanno chiesto l’intervento della Polizia Municipale, che sta verificando i permessi della ditta che, nel frattempo, ha ridotto gli spazi di manovra, consentendo il transito. Da evidenziare che Edilmarra ha precisato come abbia solo noleggiato la piattaforma aerea, a seguito di incarico da parte dell’impresa affidataria dei lavori.