Balestrieri di Ventimiglia a caccia di nuovi atleti: prova libera a Peglia (Foto)

Open day ai Barestrei de Ventemiglia. Domenica 16 novembre dalle 10.30 alle 13 sul campo in via Peglia sarà possibile provare il tiro con la balestra.

I Balestrieri di Ventimiglia partono, infatti, con il reclutamento di nuovi atleti per la stagione 2026, la gara nazionale quest'anno andrà in scena in Sardegna, e così danno la possibilità a tutti di provare le loro micidiali balestre e lanciare verette a 36 metri di distanza.

Un'occasione unica per gli adulti, dai 18 anni in su, che potranno così conoscere e provare l'antica arma da lancio. "Vi aspettiamo per una prova libera domenica 16 novembre" - dicono i balestrieri - "Si terrà, anche in caso di pioggia, presso la sede in via Peglia 17 a Ventimiglia, dove vi è la sede e il campo di tiro. Si può contattare Mimmo Miceli, maestro d'armi al 3498412920".