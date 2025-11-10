Stura River Village - Rafting cerca un nuovo Direttore di Villaggio

Stura River Village - RAFTING è un piccolo ma vivace villaggio turistico immerso nel verde della Valle Stura di Demonte, in provincia di Cuneo. Offre ospitalità in chalet, lodge tent e area campeggio, con piscina e attività outdoor come rafting, e-bike e passeggiate a cavallo, in un ambiente autentico e familiare.
Per la gestione e lo sviluppo della struttura, ricerca un/una Direttore/Direttrice di villaggio turistico – campeggio, capace di coniugare spirito pratico, visione organizzativa e passione per l’ospitalità.
🎯 Responsabilità principali
* Coordinare la gestione operativa della struttura durante la stagione estiva (aprile–ottobre).
* Gestire prenotazioni, check-in/check-out, contabilità di base e rapporti con fornitori e collaboratori.
* Supervisionare staff stagionale, garantendo efficienza e qualità del servizio.
* Curare la relazione con gli ospiti e mantenere alti standard di accoglienza.
* Pianificare e coordinare da remoto (nei mesi invernali) le attività di promozione, organizzazione e pianificazione operativa della stagione successiva.
💼 Requisiti richiesti
* Esperienza in ruoli gestionali nel settore turistico, campeggi, villaggi o strutture ricettive.
* Capacità organizzative, leadership e problem solving.
* Conoscenza dei principali software gestionali e dei canali di prenotazione online (OTA).
* Buona conoscenza della lingua inglese; altre lingue costituiscono un plus.
* Attitudine al lavoro di squadra e alla gestione di team stagionali.
🌿 Cosa offre
* Collaborazione continuativa: inverno da remoto, stagione estiva in presenza presso la struttura.
* Alloggio incluso durante il periodo di presenza in villaggio.
* Ambiente di lavoro giovane, dinamico e a contatto con la natura.
* Opportunità di crescita professionale in una realtà in espansione nel turismo outdoor.
📧 Candidature: inviare CV aggiornato con foto e breve lettera di presentazione a :