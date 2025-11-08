Tre anni di Governo Meloni, gazebo di Fratelli d'Italia a Bordighera (Foto)

"Tre anni di Governo Meloni, tre anni di risultati. Avanti con la crescita, l'occupazione e lo sviluppo. Avanti con l'Italia guidata da Giorgia Meloni". Lo hanno ricordato i rappresentanti di Fratelli d'Italia oggi con un gazebo allestito nei pressi del Palazzo del Parco a Bordighera.

Questa mattina il direttivo di FdI ha, infatti, incontrato cittadini, militanti e simpatizzanti per illustrare il lavoro svolto in questi tre anni dal governo Meloni. Per l'occasione erano presenti anche l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi e il consigliere regionale Veronica Russo.

"Si è trattato di un'importante occasione di ascolto e confronto diretto con tesserati e simpatizzanti e, soprattutto, per le giovani leve che si sono avvicinate al partito" - commenta il direttivo di Fratelli d'Italia - "Con determinazione, continueremo a lavorare uniti e coesi per il partito. Siamo orgogliosi dell'operato di questi mesi e del riscontro che abbiamo sempre quando scendiamo in piazza".