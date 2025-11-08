Sanremo, Fratelli d’Italia replica all’assessore Artusi: “Si assuma le proprie responsabilità sul Mercato annonario”

Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Antonino Consiglio, torna a rispondere all’assessore Lucia Artusi (PD): "Ogni volta che l’assessore è in difficoltà, la soluzione è sempre la stessa: dare la colpa al Governo Meloni. Ma forse le sfugge un dettaglio importante: aveva tempo fino alla fine del 2024 per rilasciare le concessioni del Mercato annonario, come stabilito chiaramente dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 9266 del 19 novembre 2024.

È grazie alla proroga voluta dal Governo Meloni se gli operatori hanno potuto lavorare fino ad oggi. Noi non perdiamo tempo in polemiche sterili come dice lei ma pensiamo al futuro del Mercato annonario e alla tutela di chi ogni giorno ci lavora con impegno e sacrificio. Per rispetto dei commercianti e della città, chiediamo che l’assessore si assuma le proprie responsabilità, senza scaricare su altre istituzioni ciò che dipendendeva da lei".