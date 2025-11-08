Aromatica incanta Olioliva: il nuovo stand lancia il percorso verso la 13ª edizione a Diano Marina (foto)

Con il nuovo splendido stand, Aromatica brilla a Olioliva, luogo da dove comincia il lungo percorso promozionale e organizzativo che ci condurrà fino alla 13esima edizione della grande kermesse dedicata ai profumi e ai sapori della Riviera Ligure, che si terrà a Diano Marina da venerdì 8 a domenica 10 maggio 2026.



"La macchina organizzativa è partita - spiega il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi - e da oggi a maggio saranno diversi gli eventi cui parteciperemo con il contenitore Off, per promuovere il nostro evento e la nostra destinazione turistica".



"Saluto con grande piacere Aromatica e mi complimento con l'Amministrazione comunale di Diano Marina - ha dichiarato Alessandro Piana, vice Presidente di Regione Liguria durante la visita allo stand -, è l'evento che promuove una delle eccellenze della Liguria, prima regione produttrice di vasetti di aromatiche d'Italia".



Folto pubblico anche per il brillante cooking show proposto dagli chef Luca Mercurio del Mercurio Restaurant di Diano Marina e Ivan Biancardi del Surf di Imperia, un percorso di assaggi in cui l’olio extra vergine di oliva è stato protagonista di ogni piatto, tra tradizione e sperimentazione: il branda montato all’olio su waffle stroscia all’olio extra e basilico, un pan di Spagna all’olio nuovo con gelato all’olio evo, marmellata di olive e salvia al cioccolato, e infine una panna cotta alle olive con sansa di olio, sale e timo limone.



Grande successo anche per “Ameridiano”, il cocktail con la salamoia ideato a aprile dal bartender Andrea Benvegna, già vincitore del Premio Aromatica. Un omaggio al territorio e ai suoi sapori, che unisce in un bicchiere profumi e suggestioni della Riviera.

Con la presenza a Olioliva nell’ambito delle iniziative promozionali Off, Aromatica conferma il proprio ruolo di evento ambasciatore delle eccellenze liguri, portando in scena il meglio della cucina d’autore legata alle erbe aromatiche, all’olio ligure e ai prodotti della filiera locale.