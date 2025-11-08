 / Cronaca

Cronaca | 08 novembre 2025, 20:38

Ventimiglia, scontro tra auto e moto a Mortola Inferiore: si alza in volo l'elisoccorso (Foto)

Sul posto anche vigili del fuoco, polizia locale, automedica e ambulanza

Ventimiglia, scontro tra auto e moto a Mortola Inferiore: si alza in volo l'elisoccorso (Foto)

Mobilitazione di soccorsi in serata per un incidente stradale verificatosi in corso Montecarlo a Mortola Inferiore, frazione di Ventimiglia, nei pressi del bivio per Grimaldi, che sembra aver coinvolto una moto e un'auto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, un'automedica della Croce Verde Intemelia, un'ambulanza della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e l'elicottero Grifo.

Un ferito, sembrerebbe una ragazza che era a bordo della moto, è stato soccorso sul posto, l'automedica del 118 ha, infatti, provveduto a stabilizzarlo e a trasferirlo a Bordighera da dove è stato poi elitrasportato all'ospedale Santa Corona a Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità visto che pare abbia riportato ferite gravi a una gamba e traumi diffusi.

La strada è stata momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni di marcia per consentire l'intervento dei soccorsi e i rilievi della polizia locale.

 

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium