Ventimiglia, scontro tra auto e moto a Mortola Inferiore: si alza in volo l'elisoccorso (Foto)

Mobilitazione di soccorsi in serata per un incidente stradale verificatosi in corso Montecarlo a Mortola Inferiore, frazione di Ventimiglia, nei pressi del bivio per Grimaldi, che sembra aver coinvolto una moto e un'auto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, un'automedica della Croce Verde Intemelia, un'ambulanza della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e l'elicottero Grifo.

Un ferito, sembrerebbe una ragazza che era a bordo della moto, è stato soccorso sul posto, l'automedica del 118 ha, infatti, provveduto a stabilizzarlo e a trasferirlo a Bordighera da dove è stato poi elitrasportato all'ospedale Santa Corona a Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità visto che pare abbia riportato ferite gravi a una gamba e traumi diffusi.

La strada è stata momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni di marcia per consentire l'intervento dei soccorsi e i rilievi della polizia locale.