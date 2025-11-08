Scoperta serra con 350 chili di marijuana nell’entroterra tra Sanremo e Ospedaletti: arrestato un imprenditore agricolo

Martedì 4 novembre i Carabinieri del gruppo di Bordighera hanno arrestato un uomo trovato in possesso di circa 350 chilogrammi di infiorescenze di marijuana, già essiccate e pronte per la commercializzazione. Il tutto è stato ritrovato all'interno di una serra: il proprietario, in possesso di regolare autorizzazione per la coltivazione della canapa, secondo quanto riferisce l'Arma sarebbe stato trovato in possesso di più varietà di piante rispetto a quelle consentite, e che parte del prodotto veniva lavorato sul posto.

Al termine delle verifiche l'’imprenditore è stato arrestato per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e posto agli arresti domiciliari, in attesa della convalida da parte del GIP del Tribunale di Imperia. Nella mattinata di ieri l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato rimesso in libertà in attesa del processo.