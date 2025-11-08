 / Attualità

Attualità | 08 novembre 2025, 18:16

Il cordoglio della Regione Liguria per la scomparsa del maestro Beppe Vessicchio

Il presidente Marco Bucci e l’assessore Simona Ferro: “Figura simbolo della tradizione musicale italiana e volto storico del Festival di Sanremo”

Beppe Vessicchio

Beppe Vessicchio

“Profondo cordoglio per la scomparsa di Beppe Vessicchio, figura amata e simbolo della tradizione musicale italiana. Per tanti anni è stato uno dei volti più noti del nostro Festival di Sanremo. Addio maestro, la sua passione, il suo talento e la sua eleganza resteranno per sempre nella memoria di tutti noi”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale alla Cultura e allo Spettacolo Simona Ferro.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium