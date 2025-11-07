Quattro realtà premiate dal Bando ACEB 2025: cultura, musica e tradizioni al centro della valorizzazione territoriale

Il Consiglio Direttivo di ACEB si è riunito il 6 novembre 2025 per deliberare l’assegnazione del Bando ACEB 2025, destinato a sostenere progetti di rilevanza culturale e sociale sul territorio.

Alla selezione hanno partecipato cinque Associazioni, delle quali una è stata esclusa per mancata presentazione della documentazione prevista dal regolamento. Le quattro realtà ammesse alla valutazione finale hanno presentato proposte di grande spessore, rendendo la scelta particolarmente complessa. Per questo motivo, il Consiglio ha deciso di premiare tutte le Associazioni rimaste in gara, riconoscendo il valore e l’impatto delle loro iniziative.

Tra le vincitrici figura la Banda Musicale “Borghetto San Nicolò APS – Città di Bordighera”, fondata nel 1981 e oggi riconosciuta come Associazione di Promozione Sociale. La Banda si distingue per il suo impegno nella formazione musicale e nell’inclusione, offrendo corsi aperti anche a bambini e ragazzi con disabilità. Il suo progetto di punta, il Campus Musicale Estivo, giunto alla decima edizione, rappresenta un’eccellenza nel panorama musicale bandistico, con la partecipazione di direttori artistici di fama internazionale.

Altro soggetto premiato è la Banda Musicale “Città di Ventimiglia”, da anni protagonista nella diffusione della cultura musicale e nell’integrazione sociale. Il progetto presentato, “Valigia di Musica – Armonia nelle Uniformi”, è dedicato al rinnovo delle divise ufficiali, con l’obiettivo di rafforzare l’identità collettiva e il senso di appartenenza. L’iniziativa coinvolge circa cinquanta musicisti di ogni età, inclusi partecipanti con disabilità, in un percorso condiviso di scelta e valorizzazione dell’immagine della Banda e della città.

La Pro Loco Camporosso “Gli Amici del Mulino” è stata selezionata per il suo costante impegno nella promozione della cultura enogastronomica locale. Dal 2014 l’Associazione organizza manifestazioni che celebrano le tradizioni culinarie liguri, come la “Festa della Lumaca della Val Nervia” e la sagra “Acciugando”, dedicate rispettivamente alla storica ricetta delle lumache e alle acciughe del Mar Ligure. Il progetto presentato mira al rinnovo delle attrezzature utilizzate durante gli eventi, per garantire continuità e qualità nella valorizzazione del patrimonio gastronomico del territorio.

Infine, il CESVIN – Centro Internazionale di Studi per la Storia della Vite e del Vino di Taggia – ha ottenuto il riconoscimento per il suo contributo scientifico e culturale. Fondato nel 2022, il CESVIN si dedica alla ricerca e alla divulgazione della storia della viticoltura e dell’enologia, promuovendo convegni, seminari e pubblicazioni. Il progetto presentato prevede la realizzazione di un sito internet per ampliare la diffusione dei risultati delle ricerche e delle attività, rafforzando la visibilità dell’Associazione e del suo patrimonio documentale.

Le cifre da erogare saranno definite a seguito della chiusura del bilancio ACEB per l’anno 2025. L’Associazione esprime i propri più sinceri auguri di successo alle realtà vincitrici, riconoscendo l’impegno, la passione e il valore dei loro progetti, fondamentali per il benessere e la crescita della collettività.