07 novembre 2025

OlioOliva 2025, CNA Imperia protagonista con un’area espositiva di oltre 100 metri quadrati dedicata all’artigianato e all’agroalimentare

Dalle produzioni olearie ai manufatti locali, laboratori e showcooking fino al CINE-Oil Space immersivo: un percorso tra tradizione, innovazione e cultura per valorizzare l’identità del territorio

Per l’edizione 2025, CNA ha infatti voluto rafforzare la propria presenza con un’area espositiva di oltre 100 metri quadrati, progettata per valorizzare in modo ancora più efficace le eccellenze artigiane e agroalimentari del territorio.
L’allestimento è curato dalla Direzione CNA Imperia, con il contributo organizzativo e creativo di The Good Event di Alessandra Patruno.

All’interno dell’area, il pubblico potrà trovare un vero e proprio percorso di scoperta: dalle produzioni olearie alle lavorazioni artigianali più autentiche.
Tra i protagonisti, l’immancabile Olio Extra Vergine d’Oliva del nostro territorio, rappresentato dal Frantoio Sant’Agata, che oltre all’esposizione dei propri prodotti proporrà piccoli laboratori e momenti di racconto sulla qualità e sulle tecniche di lavorazione.
Sarà presente anche il Frantoio CNA, curato da Il Giardino di Palladino e gli Ulivi di Sanremo Piante, con una selezione dedicata e con attività dimostrative pensate per avvicinare visitatori e famiglie alla cultura dell’olio.

Accanto all’oro verde della nostra provincia, lo spazio CNA ospiterà una selezione del miglior artigianato locale:

Dalle lavorazioni in legno d’ulivo, simbolo identitario del territorio ai saponi artigianali realizzati con metodi tradizionali dei F.lli Risso, senza dimenticare le specialità agroalimentari come il tartufo di Seborga e il caffè de La Brasiliana, realtà storica di torrefazione del Ponente.

A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, un ricco calendario di laboratori pratici e showcooking guidati da artigiani, produttori, chef e docenti, con l’obiettivo di condurre i visitatori in un viaggio narrativo e sensoriale alla scoperta del sapere manuale e della materia viva.

Nel solco dell’esperienzialità affiancata alle nuove tecnologie nasce CINE-Oil Space, uno spazio innovativo curato dal raggruppamento CNA Cinema e Audiovisivo e affidato al filmmaker Simone Caridi e al sound designer Antonino Russo.
Si tratta di un ambiente immersivo in cui immagini e suoni dialogano tra loro, dando vita a una narrazione sensoriale che accompagna il visitatore alla scoperta della filiera dell’olio EVO in una prospettiva inedita: non più solo racconto informativo, ma esperienza emotiva.

Il progetto rappresenta la continuazione e l’evoluzione del percorso avviato durante Mare&Cultura, dove una prima installazione dedicata al tema del mare aveva raccolto grande interesse e partecipazione.
A OlioOliva, tale esperienza viene ampliata, arricchita e resa fruibile a un pubblico più vasto, grazie a nuove sequenze visive, nuove composizioni sonore e un allestimento pensato per favorire l’ascolto, la visione e la partecipazione.

CNA Imperia conferma così la propria visione: sostenere l’artigianato non solo come produzione, ma come cultura, come identità condivisa e patrimonio vivo da raccontare, valorizzare e trasmettere.

