Olioliva 2025, ad Imperia la tavola rotonda 'Sport, Alimentazione e Benessere' promossa da Asl1, Csen e Coni

Il folto calendario di iniziative ed eventi di Olioliva, nell'ambito del contenitore “Olioliva in...forma” e del format dedicato allo stare bene “Explora Salute”, si arricchisce con la tavola rotonda dal titolo “Sport, Alimentazione e Benessere”, a cura di Asl1, Csen e Coni. Sarà occasione per mettere al centro questi tre importanti temi che costituiscono un faro per le buone regole da seguire nella nostra vita quotidiana, per lo stare bene.

I relatori saranno: il Dott. Roberto Ravera Direttore della S.C. Psicologia di Asl1, il Dott. Carlo Serrati Coordinatore del DIAR Neuroscienze Liguria e la Dott.sa Elisabetta Striano Dietista SSD Nutrizione Territoriale e Trattamento DNA di Asl1.

Ma oltre ai relatori ci sarà un ricco parterre di sportivi che vedrà la partecipazione di: Pietro Bettini Pilone della Nazionale Juniores di Rugby, Linda Siciliano Azzurra di Pattinaggio Artistico Rotelle, Alice Ramella Oro alle Universiadi 2025 Canottaggio e 17 ori italiani e infine Gaetano Agosta Coordinatore CPS (consulta provinciale studenti). A coordinare il tutto Christian Ferrari Presidente Regionale CSEN.

Appuntamento, ad ingresso libero, l'8 novembre alle 10 presso la struttura in largo A. Viale (ex largo San Francesco) ad Imperia Oneglia.