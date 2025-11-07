Turismo e formazione: la Regione valorizza buone pratiche, sviluppo territoriale e opportunità di lavoro

Gli assessori regionali al Turismo Luca Lombardi e alla Formazione, Simona Ferro, sono intervenuti questo pomeriggio nel corso della convention annuale 2025 di Liguria Together “Oltre l’orizzonte, oltre i confini”. L’evento, patrocinato dalla Camera di Commercio di Genova e condotto dal presidente dell'associazione Francesco Andreoli, ha avuto come focus il superamento delle barriere tra settori per creare nuove sinergie.

"Per la Liguria l’obiettivo non è 'più presenze o arrivi' in modo indiscriminato, ma un turismo che arrivi nel modo giusto, nei luoghi giusti, con il ritmo giusto - spiega l'assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi, al Palazzo della Borsa di Genova -. In questo quadro la nostra strategia è orientata all’undertourism, cioè la logica di apertura e distribuzione dei flussi verso territori meno battuti, puntando sulla qualità dell’esperienza sia per i visitatori che per le comunità ospitanti. Per fare questo la Regione ha messo in campo diverse manovre: la Liguria degli Anelli, la rete Webcam Liguria, le Guide Mare e Alberghi Accessibili, la valorizzazione dei siti Unesco e il sostegno agli eventi autentici delle Pro Loco e dei Comuni. Affinché l’undertourism funzioni davvero è essenziale che i territori si organizzino tramite lo strumento che abbiamo scelto: le DMO ovvero Destination Management Organization. Nel primo anno di amministrazione Bucci abbiamo raggiunto il record di presenze turistiche con 13.066.470, quasi 25mila in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Inoltre, dai dati del Viminale – ha concluso Lombardi - nei primi nove mesi del 2025 abbiamo avuto oltre 18 milioni di presenze in tutte le strutture ricettive della Liguria compresi affitti brevi o Aaut, ben 900mila in più rispetto al 2024 pari al 5,2%".



"Il convegno annuale di Liguria Together taglia il traguardo dell’undicesima edizione, confermandosi come un prezioso momento di confronto, condivisione di idee e networking. La crescita di questo progetto è sotto gli occhi di tutti, come dimostrano le oltre 250 realtà coinvolte attualmente - commenta l'assessore regionale alla Formazione, Simona Ferro. - Regione Liguria è da tempo in prima linea nel campo della formazione di nuove figure professionali altamente qualificate in ambito turistico: dai corsi ITS al Patto per il Lavoro nel Turismo, sono tante le misure che abbiamo adottato per fornire un sostegno vero e concreto al comparto alberghiero. L'obiettivo dell'amministrazione regionale è quello di continuare sulla strada intrapresa, per continuare a garantire ai giovani liguri una formazione altamente qualificata e inserire nuove figure professionali nel settore del turismo e dei servizi".

