Sanremo: alcune aule del 'Ruffini-Aicardi' allagate in Valle Armea, le lezioni proseguono in quelle rimaste all'asciutto

Nuovo allagamento, questa mattina all’istituto ‘Ruffini-Aicardi’ di Valle Armea a Sanremo. Dopo quello del 20 ottobre scorso, anche oggi il plesso scolastico che si trova all’interno del mercato dei fiori si è trovato alle prese con l’acqua che, filtrata dal tetto che è in ristrutturazione, è finita in alcune aule e corridoi.

Docenti e bidelli della scuola hanno provveduto immediatamente a spostare i ragazzi in aule asciutte, dove al momento stanno regolarmente proseguendo le lezioni. L’area che si è allagata è stata isolata e, sul posto, sono presenti i tecnici del settore Lavori Pubblici del comune matuziano.

Ricordiamo che il tetto del mercato dei fiori sarà totalmente ristrutturato entro fine anno e che, proprio nei prossimi giorni, è stata prevista una chiusura del plesso scolastico e delle vicine palestre, per consentire la fase di posa in opera delle lamiere di copertura.

Verrà utilizzato un mezzo d’opera speciale con un’autogru posizionata in via Frantoi Canai e sarà necessario interdire il transito pedonale e veicolare. Le lavorazioni dureranno tre giorni e, al fine di minimizzare i disagi per la collettività, è stato decido di svolgere le stesse dalle 15 di giovedì 13 novembre alle 24 di domenica 16.