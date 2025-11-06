Scuola Waldorf di Vallebona e Seborga: sabato 15 novembre torna la giornata "Porte Aperte"

Sabato 15 novembre l’Associazione Pedagogica Steineriana a indirizzo Waldorf di Vallebona apre nuovamente le porte delle sue due sedi per una seconda giornata dedicata all’accoglienza di famiglie, curiosi e futuri iscritti.

L’iniziativa coinvolgerà sia l’asilo “Bambini Felici” di Vallebona che la vivace e sempre più frequentata “Scuola delle Stagioni” di Seborga, offrendo un’opportunità concreta per scoprire da vicino l’approccio educativo ispirato alla pedagogia di Rudolf Steiner.

L’asilo “Bambini Felici”, situato in Via del Municipio 4 a Vallebona, accoglierà i visitatori dalle ore 10.00 alle 12.00. Durante la mattinata sarà possibile visitare gli spazi dedicati ai più piccoli, conoscere le maestre e approfondire le caratteristiche di un percorso educativo che pone al centro il rispetto dei ritmi naturali, la creatività e il gioco come strumenti fondamentali per la crescita armoniosa del bambino.

Contemporaneamente, anche la scuola primaria di Seborga aprirà le sue porte al pubblico. Presso i locali della “Scuola delle Stagioni” in Via Matteotti 15, dalle 10.00 alle 12.00, le insegnanti saranno a disposizione per illustrare il metodo Waldorf applicato ai primi anni di istruzione, con particolare attenzione all’integrazione tra apprendimento, manualità, arte e natura.

Un’occasione preziosa per comprendere come la scuola si proponga di accompagnare i bambini in un percorso formativo che valorizza l’individualità e promuove un legame profondo con l’ambiente e la comunità.

La partecipazione alla giornata è libera, ma è gradita la prenotazione. Gli interessati possono scrivere all’indirizzo email waldorfvallebona@libero.it, telefonare al numero +39 335 746 1927 (Paola), oppure compilare il modulo scaricabile dal sito ufficiale dell’Associazione all’indirizzo www.associazionesteinerianavallebona.it..

L’iniziativa si inserisce in un calendario più ampio di appuntamenti dedicati all’incontro con le famiglie e alla promozione della pedagogia Steineriana. I prossimi eventi Porte Aperte sono già fissati per il 30 novembre 2025, in occasione del tradizionale Bazar di Natale, e per il 17 gennaio e il 14 marzo 2026.

Un percorso di scoperta e condivisione che continua a crescere, radicandosi sempre più nel tessuto educativo e culturale del Ponente ligure.