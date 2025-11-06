Confcommercio a Olioliva 2025: i protagonisti del gusto

In occasione di Olioliva 2025 la Confcommercio della provincia di Imperia sarà ancora una volta protagonista con i suoi associati per offrire al pubblico uno spaccato delle molte capacità dell’imprenditori a commerciale del territorio imperiese. Non soltanto un mega stand nell’area centrale dell’evento, ma anche una serie di coinvolgenti iniziative.

In occasione di Olioliva 2025 la Confcommercio della Provincia di Imperia propone la rassegna “I Protagonisti del Gusto”, che vede al centro ristoranti, osterie, trattorie e pizzerie, insieme a bar, pasticcerie, gastronomie e panetterie. Tutti impegnati a proporre al pubblico le loro specialità legate all’olio extravergine di oliva.

Oggi andiamo a conoscere “I bar di Olioliva”, che parteciperanno alla Gara di Cocktail.

Aperoliva: Cocktail Competition esteso a tutti i bar di Oneglia facenti parte del percorso di Olioliva e ai bar di Porto Maurizio che consiste nella preparazione di un cocktail accompagnato da un piattino che abbia come ingrediente principale l’olio d’oliva taggiasca e/o i derivati; il cocktail dovrà essere servito durante i giorni della manifestazione di Olioliva dal 07 al 09 novembre p.v. e in occasione del passaggio della giuria. I tre cocktail migliori saranno premiati presso lo stand Confcommercio sito in Calata G.B.Cuneo domenica 09 novembre alle ore 15.00. Il contest sarà organizzato con la collaborazione della “Cocktail week”.

- A Cuvea Du Baffu di piazza Maresca – “Tutto Bello”;

- Il Consorzio del Principe di via Massimo D’Azeglio – “Melova del Principe”;

- Chillout Zone di calata Cuneo – “Luce del Porto”;

- Risveglio di via Mazzini – “Vendemmia tra gli ulivi”;

- Bar 11 di piazza De Amicis – “Evosour”;

- Ortoteca di piazza De Amicis – “Woody Negroni”.

- Winston Churchill di via Giuseppe Airenti - "La Regina degli Scacchi"